LHJMQ : Tristan Roy maintenant avec les Voltigeurs

La période des transactions se terminait aujourd'hui dans la LHJMQ.

Les Voltigeurs sont allés chercher aux Tigres l’attaquant Tristan Roy, originaire de Saint-Cyrille-de-Wendover.

Drummondville a alors cédé des choix de deuxième ronde en 2021 et de quatrième ronde en 2023 à l'équipe de Victoriaville.

Le jeune homme de 17 ans est heureux d'être de retour à la maison.

« C'est vraiment une bonne chose ! Je vais être dans une équipe un peu plus jeune, donc je vais avoir plus de temps de glace et plus de responsabilités. Quand j'étais petit, c'était un rêve pour moi de jouer pour les Voltigeurs, qui est mon équipe de jeunesse. En plus, mes parents hébergeaient des joueurs chez moi. C'est vraiment le fun de retourner à Drummond ! » - L'attaquant, Tristan Roy.