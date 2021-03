LHJMQ : Une deuxième bulle au Palais des sports à Sherbrooke

La Ligue de hockey junior majeur du Québec a confirmé, par voie de communiqué, que le Palais des sports Léopold-Drolet à Sherbrooke sera l'hôte d'une bulle protégée pour une seconde occasion.

Les rencontres seront disputées entre le 31 mars et le 2 avril. Le calendrier et la répartition des équipes seront dévoilés un peu plus tard.

Il s'agira du dernier événement de la saison régulière en environnement protégé.

Le Phoenix évolue, depuis vendredi dernier, dans sa bulle à Sherbrooke contre les Saguenéens de Chicoutimi. Le Drakkar de Baie-Comeau, qui avait été contraint de se retirer de la bulle après que deux cas de COVID-19 aient été confirmés, pourra finalement prendre part à la compétition, étant donné que les cas ont été infirmés.

Le troisième affrontement entre les hommes de Stéphane Julien et les Saguenéens a lieu ce soir, à 19 h.