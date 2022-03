Luce Daneau sera candidate du PCQ dans Johnson

Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, a présenté aujourd’hui la candidate à l’investiture conservatrice dans la circonscription de Johnson, en vue de l’élection générale du 3 octobre 2022.

Ex-candidate pour Québec Solidaire aux élections de 2007 et 2008, Luce Daneau est enseignante de formation et orthopédagogue dans le domaine privé depuis 2012.

L’éducation et l’état actuel du système lui tiennent particulièrement à coeur. « Notre système d’éducation est en désuétude. Tous les acteurs en souffrent : les élèves, les parents, les enseignants, le personnel non-enseignant, jusqu’aux directions des écoles », a-t-elle déclaré.

La nouvelle candidate affirme d'ailleurs que, selon elle, un gouvernement conservateur du Québec entreprendra des actions concrètes pour améliorer les services scolaires. « Je serai fière d’en faire la promotion en temps et lieu. »

Le chef conservateur est agréablement surpris que la formation politique propose des idées qui plaisent à des gens ayant une sensibilité bien à gauche. « Je suis très heureux d’accueillir Luce et de la présenter aujourd’hui comme candidate dans Johnson. Son expérience concrète du terrain et sa connaissance des enjeux en éducation constituent des atouts majeurs pour notre formation politique », a-t-il mentionné.

« Le Parti conservateur du Québec est réellement à l’écoute des gens et de leurs idées, et cette annonce aujourd’hui en est une preuve concrète. Le clivage gauche / droite, c’est fini. Il nous faut ouvrir nos esprits, nos bras et nos coeurs à tous les Québécois(e)s qui veulent travailler ensemble », a soutenu Éric Duhaime.