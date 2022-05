Magog aura un nouvel aréna

Les gouvernements du Québec et du Canada annoncent la construction d’un nouvel aréna à Magog, adjacent au centre sportif de l’école secondaire La Ruche. Le bâtiment comprendra deux patinoires et des gradins, de même que divers services en sports et loisirs.

De passage à Magog ce matin, François Legault a présenté le projet d’une valeur de 35M$. Cette somme est offerte grâce aux gouvernements fédéral et provincial, la Ville de Magog et la MRC de Memphrémagog, ainsi que d’une subvention de 18 M$ de l’OBNL Aréna Memphrémagog.

Le premier ministre soutient qu’il faut mettre davantage en valeur le sport au Québec, mais surtout le hockey, qu’il qualifie de notre sport national. « Aujourd’hui, on livre la marchandise à Magog avec un projet moderne qui va beaucoup profiter à nos jeunes, et aussi à tout le monde dans la région. Des projets comme ça, on en veut partout au Québec. On veut continuer à faire du sport une priorité. »

Selon M. Legault, des projets comme la construction de cet aréna permettent de rendre le sport plus accessible aux jeunes.

L’aréna Memphrémagog est lancé dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d’infrastructure Investir dans le Canada, et du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives.

L’équipe de hockey midget AAA des Cantonniers de Magog pourra désormais se servir de ces surfaces pour ses entraînements et pour disputer ses matchs.

L’ouverture du nouvel aréna est prévue pour 2025.