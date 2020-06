Magog : consommation d'alcool autorisée dans trois parcs éphémères

À Magog, il vous sera permis de pique-niquer en consommant de l'alcool dans trois parcs éphémères pendant la saison estivale.

Le conseil municipal a ainsi approuvé hier une vaste campagne promotionnelle dans le but de stimuler la relance économique ainsi que de réduire les impacts des travaux de revitalisation du centre-ville et de la pandémie.

Ces parcs seront aménagés aux Jardins Merry sur le site de la maison Merry, le parc des Braves , à l'angle des rues Laurier et Principale et le parc Custeau , à l'angle des rues Deragon et Principale.

Ce dernier est ainsi nommé en signe de reconnaissance envers son propriétaire, le Groupe Custeau, qui met son terrain à la disposition du public pour la saison estivale 2020.

On y retrouvera du mobilier urbain dont des tables à piquenique, des toiles d’ombre, des murs végétaux et des décorations.

Le but est d'inciter les gens à s'y rendre pour partager des repas avec des mets préparés par les restaurateurs et traiteurs du secteur.

À noter qu'il sera permis de consommer des boissons alcoolisées pour accompagner les repas, uniquement dans les parcs éphémères jusqu’à l'heure de fermeture des parcs fixée à 23 heures.

Circulation automobile maintenue au centre-ville

La circulation automobile sera maintenue dans les deux directions, même son de cloche pour les cases de stationnement sur rue située sur la rue Principale.