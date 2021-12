Magog ouvre un centre d’accueil temporaire pour les sinistrés

La Ville de Magog ouvre un centre d’accueil temporaire pour les citoyens touchés par la panne d'électricité qui a frappé plusieurs régions du Québec samedi. La salle Ovila-Bergeron, située au centre communautaire au 95, rue Merry Nord, sera ouverte de 10 h à 20 h, le lundi 13 décembre. Si la situation perdure, le centre d’accueil sera également ouvert de 8 h 30 à 20 h, le mardi 14 décembre.

L’Organisation municipale de sécurité civile de Magog (OMSCM) a dressé un nouvel état de la situation à la suite des vents forts qui ont occasionné des pannes électriques dans certains secteurs du territoire.​ À 10 h lundi matin, un peu plus de 1 100 clients d’Hydro-Québec étaient toujours privés d’électricité. Il s’agit principalement de personnes habitant dans les secteurs Est et Ouest de la ville, soit les secteurs Maclure, du lac Lovering, du chemin de Georgeville, de la rue du Havre et du chemin Milletta.

Les citoyens qui n’ont pas d’électricité pourront s’y réchauffer et remplir leurs contenants d’eau potable. Il sera aussi possible de recharger les appareils électroniques tels que les téléphones cellulaires. Les animaux ne sont pas autorisés. Le port du masque est obligatoire. Le passeport vaccinal n’est pas requis.

Il est également possible de se réchauffer dans différents endroits publics, tels que les centres commerciaux.

Le centre sportif La Ruche accueillera également les citoyens qui désirent prendre une douche. Le Centre sera ouvert de 16 h à 18 h 45, puis de 19 h 30 à 21 h, le lundi 13 décembre. Le passeport vaccinal et le port du masque sont requis. Les personnes qui n’ont pas de passeport vaccinal sont invitées à contacter la Ville de Magog en composant le 819 843-3333, poste 816.

L’OMSCM désire sensibiliser la population sur les principaux risques reliés à une panne électrique lorsqu’elle se prolonge pendant plusieurs heures. Un incendie, une asphyxie au monoxyde de carbone et une intoxication alimentaire peuvent survenir si certaines mesures ne sont pas respectées.

Pour obtenir plus d’information sur les précautions à prendre dans une telle situation, consultez le ville.magog.qc.ca/pannes.

Pour tout renseignement complémentaire, les citoyens sont invités à contacter le Service GO en composant le 819 843-3333.