Magog: un motoneigiste retrouvé inconscient après plusieurs heures

Un motoneigiste lutte actuellement pour sa vie au CHUS de Fleurimont après avoir fait une sortie de sentier hier près du chemin Roy et de l'autoroute 10 à Magog.

Un autre motoneigiste, qui passait dans ce secteur , a retrouvé la victime inconsciente et a aussitôt alerté les services d'urgence vers 14h22.

L'homme de 39 ans a été transporté à l'hôpital.

Ce dernier avait quitté son domicile vers 11h00 et il n'aurait été retrouvé qu'environ 3h plus tard non loin de son lieu de résidence.

Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.