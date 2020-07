Magog: un présumé prédateur sexuel de 71 ans arrêté

Un présumé prédateur sexuel a été arrêté par les policiers de la Sûreté du Québec hier à Magog.

L'ancien résident de Sherbrooke, Denis Clavelle, 71 ans, aurait fait au moins six victimes, âgées de moins de 16 ans au moment des faits.

La structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série a été déployée.

'' Il comparaitra aujourd’hui sous douze chefs d’accusation soit d’avoir, à des fins d’ordre sexuel, touché une partie du corps de ses victimes, d’avoir engagé ou incité des victimes d’âge mineur à le toucher et d’agression sexuelle alors qu’il était en état d’autorité.Les agressions auraient été commises entre les mois de mars 1992 et juillet 2012 à Sherbrooke et à Stratford. '' - Ingrid Asselin de la Sûreté du Québec