Maintenant 379 cas de coronavirus en Estrie

L'Estrie compte maintenant 379 cas de la COVID-19 selon le plus récent bilan du gouvernement du Québec.

Ce sont 14 cas supplémentaires sur la journée de lundi. L'Estrie est maintenant au troisième rang des régions les plus infectées. La Montérégie est maintenant deuxième et Montréal est toujours la région la plus touchée.

Avec 138 cas, Sherbrooke est l'endroit où il y a le plus de cas de la COVID-19.

Les centres de tests de Sherbrooke et Gramby ont fait 5500 tests de dépistages du 14 au 31 mars.