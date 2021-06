Manifestation à Sherbrooke contre le projet de gazoduc Goldboro-LNG

Des opposants au projet de gazoduc Goldboro-LNG manifesteront ce samedi à Sherbrooke.

Les participants tentent de bloquer l'idée d'agrandissement du projet d’oléoduc Goldboro-LNG qui doit traverser une quinzaine de villes de l’Estrie.

Selon Radio-Canada, le projet vise à transporter du gaz naturel, qui serait extrait dans l’Ouest canadien en Alberta jusqu’en Nouvelle-Écosse.

Les opposants s'inquiètent des répercussions sur l'environnement, surtout que le gaz extrait n'est pas pour une consommation canadienne.

« Nous refusons tout investissement public dans ce projet hautement polluant. Goldboro LNG est tout à fait incompatible avec les cibles de réduction de 40% de gaz à effet de serre d’ici 2030 au Canada. Selon les calculs de Greenpeace, ce projet représente un rejet potentiel de 40 millions de tonnes de GES dans l’atmosphère, soit 13 millions de voitures » - Guillaume Loiselle, co-porte-parole de Goldboro, parlons-en!

Le collectif estrien Goldboro, parlons-en! a été créé à l’été 2019 et regroupe plus d’une centaine de membres sur le territoire. Il fait partie de coalition internationale contre Goldboro LNG unissant des groupes environnementaux du Canada et de l’Europe.