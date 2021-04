Manifestation à Sherbrooke pour le Jour de la Terre

À l'occasion du Jour de la Terre, une manifestation aura lieu demain à 13 h dans les rues de Sherbrooke.

Elle est organisée par l'Association étudiante du Cégep de Sherbrooke, qui prévoit aussi faire une ligne de piquetage le matin à compter de 7 heures devant le pavillon 5 de l'établissement pour faire lever les cours. Les étudiants souhaitent dénoncer la précarité climatique.

« Ce qu'on veut, c'est que les gouvernements prennent des mesures contraignantes et ambitieuses pour atteindre leur cible de réduction de gaz à effet de serre. Actuellement, nos gouvernements autant provincial que fédéral ne sont pas en voie d'atteindre leurs objectifs et c'est problématique », affirme Hugo Forget, porte-parole du conseil exécutif.

L'Association milite également pour une réforme du programme d'aide financière aux études.

« On a mené un sondage auprès de nos membres qui a montré que l'aide financière aux études est insuffisante pour subvenir aux besoins des étudiants. On a 25 % de nos membres dont les revenus (revenus d'emploi et l'aide financière aux études) ne suffisent pas pour combler leurs besoins de base. »