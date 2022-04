Maskathon Week: les attentes plus que dépassées

Avec une cible de 24 000 masques à ramasser partout dans la province, le Maskathon a plus que triplé son objectif initial avec 67 999 masques collectés jusqu'à présent.

Concrètement, pour le Maskathon Week, des participants de partout au Québec s'allient et parcourent une distance de 42 kilomètres en 7 jours. Pendant leur course, ils doivent collecter tous les masques médicaux qu'ils croisent sur leur chemin.

Les organisteurs souhaitent surtout sensibiliser les citoyens à l'impact environnemental des masques jetés au sol. Le Drummondvillois François Pelletier fait partie de l'équipe organisatrice. « Les gens ont vraiment manifesté un intérêt. La réaction de tout le monde qui a essayé de prendre geste a été vraiment postive », rapporte-il.

Courtoisie. François Pelletier et Geneviève Ménard lors du Maskathon Week.

Pour lui, le meilleur moment, c'est lorsque tu constates que tu fais une réelle différence. « C'est le même sentiment que quand on est à la maison est on est dû pour faire un ménage et, quand tu le fais, tu regardes le résultat et tu te sens bien. »

Le succès de la collecte de masques de la dernière semaine a poussé les organisateurs à prolonger de 3 jours l'événement. Celui-ci se terminera donc dimanche le 10 avril, alors qu'il devait se conclure le 7 avril.

Jusqu'à maintenant, un total de 370 personnes de partout au Québec ont participé. À Drummondville, 22 participants y ont pris part.

« On est content parce qu'on se dit que les gens embarquent et ça fait une vraie différence dans l'environnement et dans les milieux de vie », conclut François Pelletier.

Petits et grands, amateurs de course ou non; tous invités à y participer. Tous les détails pour l'inscription se trouvent sur l'événement Facebook Maskathon Week.