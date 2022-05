« Meilleur après », un OBNL qui prône le zéro déchet et gaspillage

Un organisme basé sur le réemploi alimentaire à Notre-Dame-du-Bon-Conseil tente de prendre de l'ampleur.

Meilleur après, un OBNL, développe des activités et des formations dans le but d'aider la société à adopter des habitudes alimentaires plus responsables pour ainsi éviter le gaspillage, entre autres.

En été, par exemple, l'organisme fait du glanage dans les champs pour donner une seconde vie à des fruits et des légumes non récoltés. L'hiver, les bénévoles se rendent chez les détaillants et recueillent les récoltes qui ont échoué les tests « d'esthétique ». Plus de 23 000 lbs de récoltes ont pu être sauvés depuis août 2021.

Chantale Madore, la directrice générale et fondatrice de l'organisme, soutient que la mission première de Meilleur après est surtout de donner un coup de pouce au système alimentaire. « Dans ces ateliers-là, on veut vraiment prioriser et acheter en premier lieu tout ce qui a été déclassé chez les producteurs et ne trouvent pas preneur. Ça se peut qu'il y ait une petite carotte croche, mais on veut montrer aux gens qu'elle est toute aussi bonne. On veut vraiment mettre de l'avant les imparfaits. »

Afin que l'OBNL puisse développer ses ateliers de formation culinaire virtuelle, Meilleure après lance une campagne de sociofinancement. L'objectif de 50 000$ servirait notamment à pouvoir réaliser une production vidéo de qualité. Les ateliers seront axés sur la protéine végétale, à « saveur zéro déchet et gaspi ».

Chantale Madore, la directrice générale et fondatrice de l'organisme, soutient que la mission première de Meilleur après est surtout de donner un coup de pouce au système alimentaire. « Dans ces ateliers-là, on veut vraiment prioriser et acheter en premier lieu tout ce qui a été déclassé chez les producteurs et ne trouvent pas preneur. Ça se peut qu'il y ait une petite carotte croche, mais on veut montrer aux gens qu'elle est toute aussi bonne. On veut vraiment mettre de l'avant les imparfaits. »

Pour s'inscrire aux ateliers de formation ou pour faire des dons, rendez-vous au www.laruchequebec.com/meilleurapres.