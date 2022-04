Mise en garde du SPS sur des fraudes en ligne

Les arnaques et les fraudes se multiplient sur les médias sociaux et sur les sites de vente en ligne. Il faut toujours se méfier. Le Service de police de Sherbrooke (SPS) tient à faire un rappel et une mise en garde.

C'est que depuis quelques semaines, des fraudeurs utilisent ces plateformes pour faire la vente de produits à des prix dérisoires. Quand une personne est intéressée, le suspect demande un dépôt par transfert d’argent et par la suite le vendeur disparaît sans remettre l'objet convoité.

Le SPS tient à vous rappeler de vous méfier des super aubaines. C'est souvent de cette façon que les fraudeurs attirent leurs victimes potentielles. Si le vendeur ou même des acheteurs invoquent un motif d'urgence il faut aussi vous méfier.

Il ne fait jamais faire de transaction sans avoir vu l'objet qui est offert. Il est aussi conseillé de faire des recherches en ligne pour vérifier si quelqu'un a signalé que l'acheteur ou le vendeur est un fraudeur.

Si jamais vous avez été victime de ce genre d'arnaque, n'hésitez pas à contacter les policiers.

Le Centre antifraude du Canada est aussi un bon endroit pour des conseils au moment d'acheter ou de vendre des articles en ligne.