MONTÉRÉGIE : Une famille de bons samaritains sauve un couple en péril

Une famille de la Montérégie a sauvé un couple de quadistes d'une mort certaine samedi dernier à Roxton Pond.

L'homme et la femme s'étaient aventurés en VTT sur le lac Roxton, lorsque la glace a cédé sous leur poids. Ils ont été plongés dans les eaux glaciales du lac. Heureusement pour eux, un couple de résidents a entendu leurs cris. Guylaine Racine, Sylvain Lamontagne et leur fille Audrey se sont rapidement mobilisés pour leur venir en aide. Ils ont utilisé un câble pour les sortir de l'eau, selon ce que rapporte La Voix de l'Est.

Ils ont pu se réchauffer à l'intérieur, ce qui a évité l'hypothermie et une visite à l'urgence. La nouvelle s'est rapidement répandue dans le village grâce aux photos publiées sur les réseaux sociaux par un autre membre de la famille de bons samaritains.

La Société de sauvetage du Québec recommande d'attendre que l'épaisseur de la glace atteigne au moins 5 pouces avant de s'aventurer sur plan d'eau en VTT ou encore en motoneige. Chaque année, sept Québécois perdent la vie par noyade durant l'hiver.