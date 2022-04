MRC Drummond: le Syndicat se dissocie d'une sortie publique de sa V-P

Des représentants des salariés de la MRC Drummond, soit le Syndicat des salariés municipaux de la Mauricie Centre-du-Québec et la Centrale des syndicats démocratiques, ont tenu à remettre les pendules à l'heure concernant une situation qui leur a été soulevée.

Suivant la sortie publique de l'une de ses membres concernant la plainte formulée à l'égard de la direction de la MRC, le Syndicat souhaite se dissocier des propos qui ont été tenus dans les médias au cours des derniers jours par Raphaëlle Laplante-Houle.



Contrairement à ce qu'elle aurait pu laisser croire, cette dernière n'aurait jamais été autorisée à parler au nom de son organisation syndicale. « C'est en son nom personnel, et à sa propre initiative, qu'elle a contacté les médias pour donner sa vision de ce qui se passe actuellement à la MRC », affirment Hugo Poiré, conseiller syndical à la CSD, et Sarah Lamontagne, présidente du Syndicat.



Or, le Syndicat ne souhaite pas désensibiliser la situation difficile vécue par certains des salariés de la MRC. « Cependant les propos tenus par Mme Laplante-Houle ne reflètent pas l'ensemble des salariés. »



Le rôle premier du Syndicat reste de représenter tous les employés municipaux de la Mauricie Centre-du-Québec, et a à cœur son rôle de représenter tous les salariés compris dans l'unité d'accréditation. « Il existe des recours prévus dans les différentes lois pour permettre aux salariés qui se sentent lésés de faire valoir leurs droits. C’est la voie que veut emprunter le Syndicat et non tenter de régler les différends sur la place publique », concluent-ils.