Nathalie Pelletier se lance dans la course à la mairie de Magog

La conseillère municipale, Nathalie Pelletier, confirme sa candidature à la mairie de Magog.

Nathalie Pelletier est conseillère municipale depuis 12 ans.

Elle est la deuxième à faire le saut dans la course.

L'autre candidature confirmée c'est celle de Nathalie Bélanger. Elle aussi conseillère municipale.

Rappelons que la mairesse Vicki-May Hamm quittera ses fonctions en novembre prochain, après trois mandats à la tête de la municipalité.

" Dans mon rôle de conseillère municipale, j'ai toujours pris soin d'analyser les enjeux et les projets avec ouverture et écoute et je me suis toujours fait un devoir d'expliquer mes décisions avec respect. Les citoyens souhaitent une mairesse accessible, à l'écoute et qui prend le temps d'analyser l'ensemble des enjeux pour prendre des décisions éclairées." - Nathalie Pelletier.