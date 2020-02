NEIGE : retour à la maison pénible en Estrie

Le retour à la maison sera pénible en Estrie.

Il est déjà tombé beaucoup de neige depuis ce matin et ce n'est pas terminé.

Simon Legault est météorologue chez Environnement Canada.

" Ça va continuer, on attend encore plus de neige d'ici la fin de la tempête. On parle d'une quinzaine de centimètres, même peut-être plus. Un autre 5 cm de plus pour la nuit. Ça va cesser plus vers la fin de la nuit ou demain matin (samedi) pour l'Estrie."