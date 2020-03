Nez rouge remet 64 436$ pour les étudiants-athlètes Vert & Or

L'édition 2019 de l'Opération Nez rouge a permis d'amasser 64 436$ pour les étudiants-athlètes du Vert & Or de l'Université de Sherbrooke.

Pour la première fois, la moyenne des dons dépasse 17$ par utilisateurs.

4997 raccompagnements ont été réalisés dans la région par 1910 bénévoles. À Sherbrooke seulement, 3746 raccompagnements ont été effectués entre le 29 novembre et le 31 décembre 2019.

L'Opération Nez rouge est l’une des activités principales de financement que la Corporation études-sports organise, en collaboration avec la Fondation de l’Université de Sherbrooke, pour le programme de bourses du Vert & Or.

« Les résultats financiers démontrent à quel point Nez rouge est une cause populaire qui rassemble, sensibilise et solidarise. Les gens le reconnaissent et n’ont pas hésité à être généreux en faisant un don. » - Stéphanie Hoarau, coordonnatrice Opération Nez rouge.