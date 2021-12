Non-respect des mesures: deux bars de Sherbrooke en infraction majeure

Deux bars de Sherbrooke ont reçu un rapport d'infraction général vendredi soir pour leur non respect des mesures sanitaires en vigueur.

Les policiers ont effectué une opération dans 11 établissements de Sherbrooke afin de vérifier si les restaurants et les bars étaient conformes aux règlements en place. De ces 11 visites, La Microdistillerie, située au 66 Rue Meadow, et le Bar Le Mondial, situé au 150 Chemin Duplessis, étaient en infraction majeure selon le Service de police de Sherbrooke.

Plusieurs mesures n'étaient pas respectées au sein de ces deux bars, comme le nombre trop élevé de personnes assises à une même table, le non port du masque par des clients et des employés, ainsi que le non respect de la vérification du passeport vaccinal des clients.

Les deux établissements pourraient voir leur permis d'alcool suspendu. D'autres restaurants ont également reçu des avertissements des autorités vendredi soir.