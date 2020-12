Nouveau bâtiment sur la rue Principale au centre-ville de Magog

Les entreprises des technologies de l’information et des communications auront un nouvel endroit pour s'installer l'été prochain à Magog.

Un tout nouveau bâtiment sera construit à l'intersection des rues Principale et Deragon au centre-ville.

La construction de la bâtisse se terminera au cours de l’été 2021 et les entreprises pourront y aménager dès le mois de septembre suivant..

Les entreprises qui viendront s’installer dans le Hub Innovation bénéficieront d’un édifice à la fine pointe de la technologie.

Magog Technopole injectera 6 M$ dans ce projet.

En 2019, les entreprises de la communauté de Magog Technopole représentaient un chiffre d’affaires combiné de 43 M$ et une

masse salariale de 20 M$.

" Notre plus grande fierté, en tant qu’organisme, est de voir des entreprises membres de la communauté travailler ensemble pour développer des produits et des solutions novatrices dans plusieurs filières, dont le tourisme, le manufacturier, la santé, la sécurité, les logiciels, les plateformes spécialisées, le marketing numérique, l’Intelligence artificielle et l’intelligence d’affaires." - André Métras, directeur général de Magog Technopole.