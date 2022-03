Nouveau contrat de travail historique chez Soucy Techno à Sherbrooke

Les travailleurs de chez Soucy Techno à Sherbrooke ont un nouveau contrat de travail en poche. La nouvelle convention collective d'une durée de 5 ans a été ratifiée par les 120 membres de la section locale 7531 du Syndicat des Métallos affiliés à la FTQ.

Le nouveau contrat de travail, rétroactif à novembre 2020, entraînera une augmentation de la masse salariale de l'ordre de 25 %, en tenant compte des augmentations salariales, jumelées avec les hausses de primes.

Pour les deux premières années de la convention la hausse des salaires est de 10 5 et de 3,5 % pour chacune des trois années suivantes.

L'entente prévoit un ajustement si l'inflation dépasse 3,5 %, les salaires pourraient être haussés en conséquence, jusqu'à un maximum de 4 % par année.

À la fin de la convention collective en 2025, le salaire horaire moyen sera d'environ 30 $ l'heure.

" Les membres ont été patients, avec les difficultés de la pandémie, et ça a fini par être payant. C'est entre 3 et 4 $ l'heure qu'ils auront de plus dans leur poche dès la signature du contrat, dont une grande partie rétroactive à novembre 2020 ", souligne le représentant syndical Martin Courville.

Une prime de fidélité est par ailleurs introduite, soit 1 $ pour les travailleurs ayant entre 10 et 14 ans d'ancienneté, 1,50 $ entre 15 et 19 ans et 2 $ l'heure après 20 ans d'ancienneté.

Les travailleurs du fabriquent des pièces de caoutchouc et de matières plastiques, font des gains sur les primes pour le travail de soir et de nuit qui ont plus que doublé, une prime est introduite pour les représentants à la prévention, les montants alloués pour les souliers de sécurité sont haussés, tout comme celui alloué aux mécaniciens pour leurs outils.

La rémunération des congés fériés est bonifiée, un congé férié s'ajoute pour la veille du jour de l'An, et deux congés de maladie s'ajoutent aux congés flottants déjà existants.