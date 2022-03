Nouveaux propriétaires pour Le Musi-Café de Lac-Mégantic

Le Musi-Café de Lac-Mégantic est vendu. Le propriétaire, Yannick Gagné, en a fait l'annonce sur la page Facebook de l'établissement.

Il écrit qu'après plusieurs années de réflexion, il a décidé de vendre s'il trouvait les bons propriétaires, qui partageaient les mêmes valeurs et avec le désir de prendre le relais avec l'équipe existante.

Le nouveau groupe de propriétaires est composé de Martin Lacombe et de sa partenaire d'affaires et aussi sa conjointe Katie Stapels, les deux ont de l'expérience en restauration et se joint à eux David Biron, un chef d'expérience et l'un des fondateurs de la chaîne de restauration Yuzu.

Le trio entend garder les classiques du Musi-Café tout en adoptant un menu de type smokehouse BBQ. Il prendra possession de l'établissement le 1er avril.

De son côté, Yannick Gagné poursuivra son implication dans l'entreprise en s'occupant du volet des spectacles au Musi-Café.