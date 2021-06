Nouvel éclairage pour le pont suspendu du Parc de la Gorge de Coaticook

Le pont suspendu du Parc de la Gorge de Coaticook est maintenant équipé d'un nouvel éclairage qui se modifie fonction de la température et de la météo et des saisons.

C'est la compagnie Cadabra pour qui est derrière ce projet qui a nécessité un investissement de 300 000 $, incluant un montant de 45 000 $ de la Ville de Coaticook.

Les 2500 lumières illumineront la structure à l'année.

Ce projet s'ajoute dans l'offre touristique de la région de Coaticook.

« Les nombreux mouvements lumineux qui ornent la structure ont été conceptualisés afin de réagir aux différentes conditions météorologiques de la région de Coaticook. La lumière interprétera le niveau d'humidité, la vitesse et direction du vent, la température, et les intempéries en dessinant et en animant des silhouettes dynamiques et colorées. La toile lumineuse s'adaptera ainsi au gré des saisons pour créer une œuvre d'art numérique vivante et unique à chaque visite." Garou Blancan, Concepteur et chargé de projet chez Cadabra.