Nouvel outil en ligne pour les parents et leurs enfants

Un nouvel outil est disponible en ligne pour soutenir les parents et leurs enfants qui sont privés d'écoles depuis le 13 mars.

Il s'agit de la plateforme www.ParentEstrie.com. Elle est utilisée pour mettre de l’avant de nouveaux articles et des ressources variées. C'est un peu comme une bibliothèque qui centralise et condense du contenu et des références pour outiller les parents concernant la réussite éducative de leur enfant.

À ce jour, une dizaine de nouveaux articles accompagnés de plus de 50 ressources ont été ajoutés sur la plateforme.

Les articles proposent des trucs et astuces aux familles pour mieux vivre le confinement en abordant des thématiques telles la conciliation télétravail-famille, les activités à faire avec les enfants de tous les âges à la maison, la lecture, le maintien des acquis, etc.

« L’intention est de soutenir et d’accompagner les parents et les enfants dans cette situation exceptionnelle. C’est un petit coup de pouce pour aider les parents à mieux se retrouver dans la multitude d’informations qui circulent et à mieux gérer leur quotidien avec les enfants à la maison. » - Josiane Bergeron, coordonnatrice du Projet PRÉE.

Accédez à toute l'information d'ici et partout au Québec dans notre dossier spécial Covid-19