Nouvelle direction pour la Fête du lac des Nations de Sherbrooke

La Fête du lac des Nations de Sherbrooke change de direction. En poste depuis 2002, Jean-Pierre Beaudoin et son équipe ne seront pas de retour à la tête de l'organisation.

Le directeur général des dernières années a pris la décision de ne pas renouveler son contrat avec le festival, contrat qui se terminait le 31 octobre 2021.

Dans un communiqué, il explique vouloir se concentrer sur de nouveaux projets et qu'il est temps pour lui et son équipe de passer le flambeau.

Jean-Pierre Beaudoin restera en support auprès de la nouvelle direction et de la nouvelle équipe de la Fête du Lac des Nations à titre de consultant pour assurer une passation des connaissances et des dossiers en douceur, et ce, jusqu'au 30 septembre 2022.

Cindy Trottier prendra la relève de Jean-Pierre Beaudoin. Elle travaillait au sein de Fondation du CHUS et de la Société canadienne de la sclérose en plaques.