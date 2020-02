Nouvelle génération d'écoles : la députée de Sherbrooke déçue

Nouvelle génération d'écoles au Québec : la députée de Sherbrooke est d'avis qu'il s'agit de la poudre aux yeux.

Christine Labrie, responsable pour Québec solidaire en matière d'éducation, estime que de construire des bâtiments publics avec les meilleures normes architecturales et environnementales possible est le strict minimum et que le ministre de l'Éducation devrait s'attarder aux vrais enjeux.

La députée de Sherbrooke cite en exemple la valorisation des enseignants, la ségrégation scolaire et les services aux élèves à besoins particuliers.

" J'espère que le ministre de l'Éducation ne compte pas sur cette annonce pour reconstruire sa crédibilité, parce que ça va prendre bien plus pour rebâtir un lien de confiance avec le réseau. Si M. Roberge veut réellement faire preuve de leadership, il doit avoir le courage de lancer un vaste chantier de consultation pour réfléchir collectivement à ce qu'on veut comme système d'éducation pour les 50 prochaines années."

NOUVELLE GÉNÉRATION D'ÉCOLES

Québec veut construire une nouvelle génération d'écoles primaire et secondaire. Le gouvernement Legault utilisera des matériaux d'ici comme le bois et l'aluminium et mettra de l'avant la couleur "bleu fleurdelisé". L'accent sera aussi mis sur l'ajout d'aires communes, des locaux végétalisés, l'utilisation de la lumière naturelle, des cours d'école et des gymnases plus modernes.