Nouvelle remontée sur le versant Alfred-Desrochers du Mont-Orford

Le Mont-Orford a tenu l’inauguration officielle de la toute nouvelle remontée quadruple de son versant Alfred-Desrochers vendredi dernier.

La nouvelle remontée quadruple de marque Doppelmayr est nettement plus rapide que l’ancienne remontée à chaises doubles datant de 1965. Celle-ci permet de hisser les skieurs en moins de 9 minutes au sommet et sa capacité d’embarquement a doublé. « Il s’agit encore une fois d’un moment historique pour la station de ski, qui nous rend très fiers, et qui améliore grandement l’offre allouée aux skieurs », mentionne Jacques Demers, président de la Corporation.

« Cet investissement de 4,5 millions permet de rendre ce terrain pour débutant et intermédiaire encore plus accessible aux familles et aux apprentis skieurs », mentionne Simon Blouin, directeur général. Ce dernier souligne d'ailleurs que cette nouvelle remontée permet entre autres de réduire l'achanlandagesur le versant Nord du Mont-Giroux, et offre des pistes idéales pour les leçons de l’École de glisse.

Depuis 2019, plusieurs investissements ont été réalisés au Mont-Orford, dont l’installation de l’enneigement sur le versant Alfred-Desrochers. « C’était important pour nous de pouvoir enneiger ce versant afin de pouvoir l’ouvrir plus tôt et plus longtemps en saison, en plus d’offrir un terrain de glisse varié sur toute la montagne », ajoute Simon Blouin. Le DG de la montagne mentionne que l’enneigement a fait en sorte que le versant a pu être accessible pour une partie du temps des fêtes, et l’offre sur semaine pourra être bonifiée comparativement aux années précédentes.

Depuis vendredi dernier, le versant Alfred-Desrochers peut accueillir skieurs et planchistes selon l’horaire habituel, soit de 8h30 à 16h00.