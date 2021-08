Nouvelle usine de 8 M$ pour Portes Mackie de Sherbrooke

Portes Mackie investit 8 M$ dans une nouvelle usine qui sera située dans le Parc industriel régional de Sherbrooke.

Le manufacturier de portes de garage et de quincaillerie embauche actuellement 35 employés et prévoit créer une dizaine d'emplois supplémentaires avec la nouvelle usine.

Le projet verra le jour sur la rue Joseph-Louis-Mathieu. Le début de la construction est prévu pour le printemps 2022.

La nouvelle usine offrira près du double de la superficie dont l'entreprise dispose actuellement sur la rue Léger.

L'entreprise y aménagera notamment cinq lignes de production dotées d'équipements informatisés performants, adaptés et sécuritaires pour les employés de production.

Portes Mackie est établie à Sherbrooke depuis 1960.

Ses produits sont distribués partout au Québec via son réseau de distributeurs.

" Avec cet important projet de modernisation, Portes Mackie réitère sa ferme volonté de demeurer un chef de file dans la conception et la fabrication de portes de garage et de systèmes de ferronnerie de haute qualité, grâce à des équipements à la fine pointe de la technologie et à son équipe d'experts. " Daniel Lambert, président-directeur général de Portes Mackie.