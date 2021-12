Offrir un Noël à ceux qui en n'ont pas

Une famille sherbrookoise a décidé de passer son Noël autrement cette année. Josée Ruel, Sylvain Gosselin, ainsi que les membres de leur famille souhaitent offrir un moment agréable et chaleureux aux personnes trop souvent oubliées pendant la période des Fêtes. Les démunis, les personnes seules et les sans abris de Sherbrooke sont ainsi invités à un souper de Noël le vendredi 24 décembre.

Sachant que l’actuelle pandémie a grandement augmenté la solitude et le retrait social de plusieurs personnes seules et démunies, Josée Ruel et Sylvain Gosselin ainsi qu'une quinzaine de membres de leur famille et des amis ont accepté de prêter main forte pour l’événement en aidant à l’organisation, la préparation et le service du repas de Noël, ou encore la confection, la recherche et l’emballage des petites surprises qui seront distribuées aux démunis lors du souper.

« Ayant vécu une épreuve difficile cette année, je vois maintenant la vie d’une autre façon. Lorsque ma belle-soeur Josée Ruel m’a parlé de son projet, j’ai tout de suite voulu lui aider dans l’organisation, a raconté l’organisateur Sylvain Gosselin. L’année 2021 a été très très difficile sur le plan économique et le plan social pour la plupart des gens, particulièrement pour les gens seuls et démunis. Avec l’aide des partenaires, on s’attend à recevoir une centaine de personnes, le 24 décembre, pour notre première édition. Nous aurons un réveillon mémorable pour nous, et pour ces oubliés. »

L'événement se tiendra de 17h à 20h, dans les locaux de La Chaudronnée, au 470, rue Bowen Sud, à Sherbrooke. Celui-ci n'aurait pu être rendu possible sans la collaboration de La Chaudronnée, la Fondation Rock Guertin, le courtier immobilier Steve Lemay, le Diocèse de Sherbrooke, ainsi que ses précieux bénévoles.

En raison des règles sanitaires reliées à la Covid 19, le port du masque sera obligatoire pour entrer dans la salle, mais sera offert gratuitement sur place à ceux qui n’en n’auront pas.