« On doit tous se considérer comme en zone rouge » , dit le Dr Poirier

Alors que l'Estrie compte un nouveau décès et 23 nouveaux cas de COVID-19, la Santé publique prépare la population à entrer en zone orange dès jeudi.

Son directeur, le Dr Alain Poirier, a d'ailleurs rencontré les médias en fin d'avant-midi. Le point de presse était aussi diffusé en direct sur Facebook.

Ce dernier a alors réagit au fait que la région passait en zone orange. La population devra donc respecter de nouvelles règles dès mercredi minuit.

« On doit tous se considérer comme en zone rouge. Oui, nous sommes en zone orange et il y a certains interdits qui existent dans des régions au rouge comme la région montréalaise , mais qui n'existent pas ici. On a tous des efforts à faire. Même si nous avons le droit d'aller dans certains restaurants , moi je ne le recommande pas même si les restaurateurs ne vont pas m'aimer. On ne recommande pas non plus les déplacements et de faire des activités sociales, à moins de bien respecter les mesures. On ne demande pas ça pour 28 ans, on le demande pour 28 jours! » - Le Dr Alain Poirier