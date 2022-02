OnVeutJouer : Hockey Sherbrooke se montre solidaire

La vague de solidarité pour le retour du hockey compétitif des jeunes prend de l'ampleur en Estrie. La plupart des équipes de hockey civiles et scolaires ont pris part au mouvement #OnVeutJouer.

Éric Bergeron, président du conseil d'administration (CA) de Hockey Sherbrooke, n'attend que le feu vert du gouvernement pour terminer cette saison qui a été mise sur pause il y a plus d'un mois. « Je pense que toute la société a hâte que quelque chose bouge. Ici on se concentre évidemment pour que les jeunes puissent rembaquer dans leurs activités favorites, pour qu'ils puissent garder la tête saine en pratiquant le hockey », mentionne-t-il.

Jusqu'à présent, aucune date de retour au jeu n'est prévue dans un avenir rapproché. Des discussions à ce sujet avec les autorités gouvernementales peinent à être tenues. « Ça se décide à très haut lieu. C'est surtout parce qu'on ne peut pas libérer seulement le hockey et laisser tomber les autres sports. Je peux comprendre qu'à quelque part, toutes les associations sportives ont des discussions, mais je pense que c'est encore flou et on n'a pas de date précise d'arrêtée. »

Plusieurs équipes de l'Estrie ont publié des messages sur les réseaux sociaux en guise de cri du coeur au gouvernement.

Heureusement, les pratiques sont permises depuis le 31 janvier pour les jeunes joueurs. Le suspense perdure toutefois quant au retour des activités compétitives. « Les jeunes veulent jouer, participer et s'amuser avec des vraies parties », souligne M. Bergeron.

Rappelons que les matchs ont été suspendus le 20 décembre, au moment où la vague Omicron prenait de l'ampleur. « C'est comme dire à un enfant qu'on lui donne un bonbon et qu'on lui enlève. Ça devient difficile », soutient le président du CA.

Éric Bergeron reconnait que la situation n'est pas simple depuis les deux dernières années, mais assure que son association encadrera adéquattement le retour au jeu, s'il y a lieu. « On veut fort et je pense que c'est un message fort quand on dit qu'on veut jouer. Je dirais simplement au gouvernement de nous faire confiance. »

Le président du CA de Hockey Sherbrooke reste confiant que l'organisation sera en mesure de livrer une fin de saison agréable à l'ensemble de ses équipes. « Mais il faut que ça débloque dans les 2 ou 3 prochaines semaines. On ne veut pas se retrouver comme en 2020-2021 et être obligé de faire un annulation de la saison. » Il souligne par ailleurs la créativité des entraîneurs qui se fait voir sur la glace lors des pratiques.

M. Bergeron se réjouit de voir que les joueurs peuvent enfiler leurs patins à nouveau, mais souhaiterait tout de même les voir compter des buts prochainement.