« Opération nids-de-poule » à Drummondville

L'entretien des rues se poursuit sur le territoire de la Ville de Drummondville. Plusieurs équipes ont été déployées sur ler terrain, notamment pour colmater les nids-de-poules et assurer la sécurité routière.

Grâce aux températures plus douces des dernières semaines, les employés de la Ville sont davantage en mesure d'effectuer les réparations nécesssaires. Des équipes de jour et de nuit sont d'ailleurs en place depuis quelque temps.

« L'équipe des travaux publics a, cette année, procédé systématiquement à l'asphaltage des portions de rues excavées pour réparer les réseaux d'égout et d'aqueduc. Ces interventions ont permis d'éviter de rouler sur des parties en gravier », écrit la Ville.

Les nids-de-poule se forment généralement lors d'une période de dégel ou de pluie. En effet, l'eau se glisse sous l'asphalte et se transorme en glace lorsque la température passe en-dessous de la barre du zéro.

Au moment où le sol se dégèle, la glace fond et l'eau restante crée une cavité sous la route, ce qui cause un bris d'asphalte et engendre la formation d'un nid-de-poule sous le poids de véhicules.

INVESTISSEMENTS MAJEURS

L'entretien du réseau routier de Drummondville représente des investissements importants pour ce qui est des budgets d'immobilisations.

Cette année, la Ville consacrera 10 M$ pour la réfection de chaussées et le resurfaçage des routes. « Sur 10 ans, pas moins de 100 M$ seront investis pour améliorer le réseau routier du territoire drummondvillois », rapporte-t-on.

Lorsqu'ils apperçoivent un nid-de-poule, les citoyens sont invités à en faire part directement à la Ville afin de permettre une réfection plus rapide des routes drummondvilloises.

Ces derniers peuvent formuler une requête auprès du Service des travaux publics. Les citoyens peuvent également composer le 311 ou envoyer un courriel à 311@drummonville.ca.