Opération OSCAR : 39 bars et restaurants visités par les agents du SPS

Les policiers ont visité 39 établissements en fin de semaine dans le cadre de l'opération OSCAR.

Cette opération a pour but de s'assurer que les mesures d’hygiène et de distanciation sociale sont respectées dans les établissements licenciés.

35 bars et 4 restaurants ont été visités. Deux ont reçu un avertissement en lien avec la surcapacité et un rapport général d'infraction pour surcapacité et absence de registre a été remis au Cafuccino du 1700 de la rue King Ouest.

Environ une dizaine de policiers du SPS ont été mobilisés en fin de semaine pour mener cette opération de surveillance.