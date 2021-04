Ouverture d'une boutique Empire à Sherbrooke cet été

Une boutique Empire ouvrira ses portes à Sherbrooke, cet été, sur le boulevard Portland en face du Carrefour de l'Estrie.

C'est la onzième succursale au Québec de la bannière qui a été fondée en 1999 à Sainte-Julie. Le magasin se spécialise dans la vente de vêtements et d'articles de snowboard et de skateboard, tant pour hommes, femmes et enfants.

« Ça faisait déjà un moment que nous envisagions d’ouvrir une succursale à Sherbrooke, la demande étant au rendez-vous, mais nous attendions de trouver le local idéal », indiquent Francis Gagnon et Nicolas Dubuc, propriétaires des boutiques Empire de Granby, Bromont et Sherbrooke. « Aujourd’hui, nous sommes heureux de nous implanter dans cette ville et de contribuer au dynamisme de la communauté. »

L'ouverture de cette boutique engendrera la création d'une vingtaine d'emplois.

Empire Sherbrooke entend s'impliquer dans la communauté en participant à des activités régionales, en organisant des événements sportifs locaux et en soutenant les athlètes amateurs et professionnels d'ici.