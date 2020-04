Ouverture de la rampe de mise à l'eau au lac Memphrémagog

Bonne nouvelle pour les plaisanciers. La rampe de mise à l’eau de la rue de Hatley donnant accès au lac Memphrémagog via la rivière Magog est maintenant ouverte.

Compte tenu des directives de distanciation sociale et des autres mesures sanitaires exigées pendant la pandémie, la Ville recommande de faire la demande de certificat d’usager en ligne.

Il est possible de le faire en se rendant à la Capitainerie au 353, rue de Hatley, selon l’horaire ci-dessous.

- Jusqu’au 20 juin : 5 h à 18 h

- 21 juin au 15 août : 5 h à 20 h

- 16 août au 20 septembre : 6 h à 18 h

La vignette saisonnière est de 50 $ pour les résidents de Magog avec une preuve de résidence et elle est de 400 $ pour les non-résidents. Elle donne accès à la descente pour la mise à l’eau et au stationnement du véhicule avec la remorque.

Directives en lien avec la COVID-19

Les personnes qui présentent des symptômes associés à la COVID-19 ou au rhume ne doivent en aucun cas se présenter à la Capitainerie, même si elles ne se sentent pas malades.

Il faut prévoir un temps d'attente plus long qu'à l'habitude, toujours garder une distance de deux mètres avec les employés et les autres personnes sur place et répondre respectueusement aux questions concernant la COVID-19;

Toute personne qui ne respecte pas les directives, qui manifeste de l’agressivité ou un manque de respect par ses gestes et ses propos, se verra refuser l’accès à la Capitainerie.