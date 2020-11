Ouverture de la rue Pimbina:des résidents convoqués à une soirée d'information

Vous habitez le secteur des rues du Sorbier, du Pimbina et des Coudriers dans l'Arrondissement de Brompton - Rock Forest - Saint-Élie - Deauville ?

La Ville de Sherbrooke vous convoque à une soirée d'information en webdiffusion le 24 novembre, à 18 h 30, en lien avec le prolongement de la rue du Pimbina.

Pour se faire, on souhaite expliquer aux résidents les procédures qui seront déployées.

Actuellement les rues du Sorbier et du Pimbina sont privées et entretenues par la Ville. Or, elles seront acquises par la Ville une fois les procédures complétées.

« Le prolongement de la rue du Pimbina permettra la conclusion du développement de ce secteur rendant ainsi l’accès de l’ensemble des terrains possible pour leurs propriétaires. » -Julien Lachance, conseiller municipal du district de Saint-Élie

À noter que ce projet sera assumé financièrement par les propriétaires-riverains.