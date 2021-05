Ouverture du centre de vaccination de BRP à Valcourt

Le centre de vaccination de l'entreprise BRP à Valcourt a été inauguré aujourd'hui. Les premières personnes ont pu se faire vacciner, ce matin, aux installations de l'aréna de la municipalité.

BRP, qui est l'unique pôle en entreprise en Estrie, compte vacciner 1 000 personnes par semaine pour un total de 15 000 à 25 000 d'ici août prochain. La population en générale pourra s'inscrire via le site « Clic Santé », dès lundi prochain. D'ici là, les prochains jours serviront de rodage pour l'organisation. 300 doses de vaccin seront administrées à des employés pour tester les installations.

« Pour nous, c'est une façon de redonner, mais aussi d'accélérer le retour à la vie normale. On est très fier de continuer dans cette lignée de collaboration avec la communauté. » - Éric Lebel, vice-président aux ressources humaines chez BRP

BRP n'a eu que quelques semaines pour mettre en oeuvre ce centre qui est autogéré et autofinancé. Après avoir reçu une confirmation de sa sélection par le gouvernement le 7 avril dernier, l'entreprise a eu un mois pour trouver et monter les installations, recruter et former le personnel et être opérationnelle.

« Nos employés nous donnent un coup de main. On a aussi fait appel à des bénévoles pour différentes tâches d'administration et de coordination. On parle de 25 personnes par jour, dont la moitié sont des bénévoles et des gens qualifiés en santé pour donner les vaccins », explique M. Lebel.

L'entreprise de Valcourt est toujours à la recherche de bénévoles, si des personnes souhaitent participer à cet effort collectif.