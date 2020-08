Ouverture du nouveau Costo de Sherbrooke sur le plateau Saint-Joseph

Les consommateurs ont pris d'assaut le nouveau magasin Costco du plateau Saint-Joseph à Sherbrooke.

Plusieurs clients étaient sur place avant l'ouverture à 7h jeudi matin.

Il n'y a pas eu de débordement du côté de la circulation. Cinq patrouilleurs du Service de police de Sherbrooke étaient sur place afin de s'assurer de la fluidité de la circulation.



Rappelons que le magasin devait déménager en avril, mais la COVID-19 est venue bousculer les plans de l'entreprise.

Pour ce qui est de l'ancien magasin sur la rue King Ouest, il devrait être transformé en centre d'appels, ce qui pourrait créer plus de 300 emplois.

" Le nouveau magasin-entrepôt de Sherbrooke est beaucoup plus grand et nous permettra d'offrir une plus grande variété de produits et de services à nos membres actuels dans la région de l'Estrie, en plus d'amener de nouveaux consommateurs à découvrir les économies dont bénéficient tous les membres de Costco au Québec et au Canada. " - Pierre Riel, vice-président principal et directeur national de Costco Wholesale Canada.