Parc aventure Drummond devient Extéria, terrain d'aventures

Le Parc aventure Drummond, qui regroupe les sites d'Arbre en arbre et de La Courvalloise, dévoilent une toute nouvelle image de marque: Extéria, terrain d'aventures.

L'agence de marketing Signé François Roy, accompagnée de l'équipe d'Extéria, ont souhaité incarner dans cette nouvelle image l'expérience offerte à la clientèle. « Par son nom court et mystique, on déduit à la fois le caractère expérientiel et touristique du lieu. D'un esprit très terre à terre, on comprend également que l'expérience sera à ciel ouvert, à l'extérieur », explique Étienne Hamel, directeur général de Réseaux plein air Drummond et Extéria.

La fusion des produits et activités du Parc aventure Drummond permet à l'organisation de concrétiser sa vision de faire du secteur Saint-Joachim de Drummondville un réel pôle récréotouristique.

« L'étape que nous annonçons aujourd'hui est certes modeste, mais elle nous permet de tourner une page importante de notre histoire. Avec Extéria, on se dote d'une image de marque inclusive et inspirante qui nous permettra de soutenir l'évolution du pôle récréotouristique au fil des ans », souligne André Béliveau, président de Réseaux plein air Drummond et Extéria.

Les citoyens et visiteurs sont invités à consulter le www.exteriadrummond.com pour de plus amples informations. Les anciens liens Web demeurent fonctionnels.

Courtoisie