Parcours revu pour Foresta Lumina cet été à Coaticook

L'organisation de Foresta Lumina travaille fort afin de présenter une édition conforme aux mesures sanitaires et consignes de distanciation physique imposées par la santé publique.

Afin de respecter les directives, le nombre de personnes sur le site sera diminué de 80 %. Au lieu d'accueillir entre 300 et 350 personnes à l'heure, ce sont environ 200 personnes à l'heure qui seront autorisées sur le site du Parc de la Gorge de Coaticook.

Le parcours nocturne a été complètement revu. Les instruments de musique installés à différents endroits ne seront plus accessibles. Dans les zones à risque, du personnel sera ajouté afin de faire respecter la distanciation sociale.

Plusieurs mesures d’hygiène seront ajoutées. Les visiteurs devront se désinfecter les mains avant d'entrer sur le site.

La rentabilité ne sera sûrement pas au rendez-vous, mais pour la direction c'est important d'offrir le spectacle particulièrement durant cette période de pandémie afin que les visiteurs puissent se changer les idées.

"Ça ne sera pas un produit qui va être rentable cet été. Le but est d'assurer la pérennité du produit et que les gens ne nous oublient pas. C'était plus intéressant d'être présent cet été, d'offrir une expérience différente que de ne pas être là du tout." - Caroline Sage DG Parc de la Gorge de Coaticook.