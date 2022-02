Partenariat entre le SPS et le Canadien Pacifique

Le Service de police de Sherbrooke annonce un nouveau partenariat avec la compagnie Canadien Pacifique (CP) en lien avec le trafic ferroviaire et les incidents liés aux voies ferrées.

Depuis l'automne dernier, un constable est en poste au quartier général du SPS. Ce policier du Canadien Pacifique travaille étroitement avec les patrouilleurs et les enquêteurs en ce qui a trait aux actions rattachées au trafic ferroviaire et sur les incidents mettant en cause les voies ferrées.

Ces policiers ont plusieurs tâches, toutes liées les unes aux autres avec une mission commune, celle d'assurer la sécurité sur les chemins de fer. Ils veillent à la sécurité du public par l'application des lois et l'éducation, préviennent et décelent la criminalité, font respecter le Code criminel du Canada, la Loi sur la sécurité ferroviaire du Canada et les lois provinciales sur la sécurité routière, mènent des enquêtes criminelles et des enquêtes sur les accidents et font des interventions d'urgence à la suite d'incidents et répondent aux appels de service.

Ils veillent également à protéger les actifs, l'exploitation et le personnel du chemin de fer, à travailler avec d'autres organismes d'application de la loi durant des enquêtes et des opérations conjointes, à se tenir au courant des lois, politiques et procédures applicables pour conserver une bonne connaissance pratique, à se déplacer en service commandé pour intervenir en cas d'incidents ou pour suivre une formation, à aider les victimes d'actes criminels, à préparer des rapports et des dossiers de poursuite détaillés et témoigner en cour ainsi qu'à gérer et escorter des détenus.