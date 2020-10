Pas de projet d'illumination au parc Jacques-Cartier pendant les Fêtes

Le projet d'illumination d'une section du parc Jacques-Cartier pendant la période des Fêtes avec la firme Moment Factory est reporté à plus tard.

Les élus de Sherbrooke ont pris cette décision en atelier de travail.

Le comité de développement économique et Destination Sherbrooke conserveront un contact étroit avec Moment Factory afin de trouver un projet porteur pour Sherbrooke.

"Malheureusement, en raison de la pandémie et de l'incertitude à savoir si notre région passera à un niveau d'alerte plus élevé, nous devons remettre cette collaboration à plus tard." -Steve Lussier, maire de Sherbrooke.