PCQ: Steve Massicotte sera candidat à l'investiture dans Champlain

Éric Duhaime a annoncé aujourd'hui le nom du candidat à l'investiture conservatrice qui représentra la circonscription de Champlain en vue des élections d'octobre prochain.

C'est avec grand engouement que le chef du Parti conservateur du Québec a présenté Steve Massicotte lors d'une conférence de presse tenue ce matin. « Steve connaît mieux que quiconque les enjeux de Champlain », a indiqué Éric Duhaime.

M. Massicotte est notamment connu comme étant le propriétaire du centre de pêche Massicotte et Fils à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Il est par ailleurs président et porte-parole de l’Association des pourvoyeurs de la rivière Sainte-Anne, et ce, depuis une dizaine d’années. Finalement, l'homme d'affaires est également copropriétaire des Boissons du Roy.

« Ses rôles de président et de porte-parole de l’Association des pourvoyeurs de la rivière Sainte-Anne, combinés à son expérience d’entrepreneur sur le terrain, font en sorte que Steve possède une connaissance inégalée des opportunités et des défis auxquels fait face la circonscription de Champlain », a soutenu M. Duhaime

En effet, après avoir complété son baccalauréat en sciences sociales à l’Université d’Ottawa, Steve Massicotte a choisi une carrière d’entrepreneuriat au sein de sa communauté.

La décision de se lancer en politique n'a pas été faite au hasard, et encore moins celle d'être un candidat conservateur. « Éric Duhaime rejoint mes qualités de fonceur, de développeur. Éric est un gars de terrain qui, jour après jour, effectue un travail acharné », a mentionné M. Massicotte.

Le chef conservateur est par ailleurs heureux de constater que la formation politique attire des entrepreneurs comme Steve Massicotte.