Pénurie de places en services de garde : Christine Labrie demande au gouvernement d'agir rapidement

« Le plan du ministre en ce moment c'est d'inviter les gens à postuler sur des postes qui n'intéressent personne à cause des mauvaises conditions. Il y a aura pas de miracle si on veut trouver les milliers d'éducatrices qui manquent il faut les payer comme du monde. On le sait ce qui a fonctionné avec les préposées, une formation intensive rémunérée et un salaire qui est décent. Qu'est-ce qu'on attend? » - Christine Labrie, députée de Sherbrooke