Pénurie de tubes de prélèvement en Estrie

En raison de retards dans les livraisons de la part des fournisseurs, les tubes de prélèvement utilisés dans la grande majorité des prises de sang au CIUSSS de l'Estrie - CHUS sont actuellement disponibles en quantités limitées.

Dans ce contexte, les rendez-vous pris les 5, 6 et 7 janvier prochains dans tous les centres de prélèvement externes de l'Estrie seront reportés. Les stocks sont tout de même suffisants pour être utilisés dans les secteurs intrahospitaliers prioritaires de l'établissement ainsi que pour tout prélèvement urgent et prioritaire en ambulatoire.



« Ces problèmes d'approvisionnement sont imprévus et ressentis dans d'autres établissements du Québec. Nous devons donc faire une utilisation judicieuse de ces tubes afin de maintenir des stocks suffisants d'ici à la prochaine livraison espérée le plus tôt possible en janvier », a indiqué André Lortie, directeur des services multidisciplinaires.

Ce dernier a d'ailleurs souligné que tous les rendez-vous de prélèvement non urgents prévus entre mercredi et vendredi devront être reportés, totalisant près de 6000 rendez-vous dans les prochains jours. « Nous communiquons actuellement avec chaque usager concerné par l'entremise d'un avis de report dans la plateforme de prise de rendez-vous CLIC santé ou par téléphone. »

Le Dr Jean Dubé, chef du Département de médecine de laboratoirees, a toutefois affirmé que des solutions de rechange sont mises en place afin de permettre un maximum de prélèvements dans ce contexte. « Il faut cependant savoir que ces solutions doivent être adaptées aux appareils utilisés dans nos laboratoires pour en faire l'analyse », a-t-il précisé.

En Estrie, quelque 15 000 exemplaires des deux modèles de tube de prélèvement actuellement en rupture de stock sont utilisés à chaque semaine au CIUSSS de l'Estrie - CHUS. L'établissement compte 34 centres de prélèvement externes.