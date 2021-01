Perquisition sur la rue Alexandre à Sherbrooke

Un homme de 65 ans et une femme de 49 ans feront face à la justice en lien avec une perquisition menée ce matin au 209 rue Alexandre à Sherbrooke.

Les policiers du Service de police de Sherbrooke ainsi que ceux de la Régie de police de Memphrémagog ont ainsi démantelé un point de vente de stupéfiant.

« Ceux-ci ont saisi sur place du cannabis , de l'argent, 200 cigarettes de contrebande, du matériel lié au trafic de stupéfiants ainsi qu'un coffret religieux qui proviendrait d'un prêtre décédé au séminaire de Sherbrooke. Aucune plainte pour ce vol n’a cependant pas été trouvée dans nos dossiers.» - La porte-parole, Isabelle Gendron du Service de police de Sherbrooke

Les deux suspects ont été libérés et devront faire face à plusieurs accusations, dont possession de cannabis illicite,possession de cannabis dans le but de la vendre et contrebande de tabac.