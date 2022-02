Perquisitions antidrogues et trois arrestations à Magog

L'escouade mixte de la Régie de police de Memphrémagog et du Service de police de Sherbrooke est débarquée jeudi matin dans le secteur de la rue Sainte-Marie à Magog.

Les policiers ont frappé à deux adresses spécifiques. Ils avaient en main quatre mandats de perquisition en matière de cannabis et stupéfiants.

Deux hommes de 51 et 43 ans ainsi qu'une femme de 41 ans ont été arrêtés et libérés après interrogatoire et devront comparaitre à la Cour du Québec à une date ultérieure.

Des accusations de possession de substances dans le but d'en faire le trafic, de trafic de substances et de possession simple de substances pourraient être déposées contre les 3 individus après étude du dossier par le DPCP.

L'enquête a débuté en février à la suite d'informations reçues du public.

Les perquisitions ont permis la saisie 1 304 grammes de cocottes de cannabis, 10.5 grammes de haschich, 120 grammes d'huile de cannabis, 905 comprimés de métamphétamines sous forme cristalline (ICE), 100 comprimés d'ecstasy, des balances et de matériel relié au trafic de stupéfiants.