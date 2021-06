Perquisitions contre le cannabis à Sherbrooke

Le Service de police de Sherbrooke et la Régie de police Memphrémagog ont frappé hier (mardi) contre le cannabis à Sherbrooke.

Trois perquisitions ont été menées dans des résidences des rues William-Grégoire, McGregor et Normandie.

Martin Carrier est relationniste au Service de police de Sherbrooke.

"Il s'agissait en fait d'un lieu où la vente de stupéfiants était faite via l'application SnapChat. Un homme de 23 ans et une femme de 22 ans ont été arrêtés. Nous avons saisi notamment un véhicule Lexus 2014 comme bien infractionnel, du cannabis séché, du cannabis solide, plus de 8 000$ en argent canadien."

Le duo sera notamment accusé de possession de cannabis dans le but de le vendre, de possession de cannabis illicite, de distribution et vente de cannabis et de bris de condition. Ils ont été libérés sous promesse de comparaitre.

Parmi les objets saisis lors des perquisitions, il y a aussi des cellulaires, une balance électronique, du cannabis sous différentes formes (shatter, huile, Wax pen (appareil pour produire un aérosol destiné à être inhalé par la bouche (produit liquide de cannabis)) bonbons au cannabis...etc.