Perquisitions en Estrie: la stratégie CENTAURE mise à profit par la SQ

L'escouade régionale mixte de l'Estrie effectue depuis ce matin des perquisitions dans les secteurs de Richmond, Cleveland et Melbourne.

L'intervention policière vise un réseau impliqué dans le trafic de stupéfiants et d'armes à feu et relève de la stratégie CENTAURE (Coordination Efforts National Trafic Arme Unis Répression Enquête) de la Sûreté du Québec. Six perquisitions d'armes à feu et stupéfiants ont été réalisées jusqu'à présent dans des résidences et des véhicules.

Pour le moment, un homme de 28 ans a été arrêté et sera rencontré par les enquêteurs, selon la SQ. Le bilan des saisies sera transmis plus tard au cours de la journée.

Cette opération mobilise une vingtaine de policiers de différentes unités.